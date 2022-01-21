Рябков: Россия никого не боится, даже США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия не боится никого, в том числе и Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 21 января, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Мы не боимся никого, даже США, — сказал представитель МИД в ответ на вопрос об опасениях Москвы относительно ситуации на Украине.

Уточняется, что вопрос Рябкову задала американская журналистка, которая подошла к политику в гардеробе незадолго до начала переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет РИА Новости.

21 января госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, однако все еще надеется услышать, к каким выводам РФ пришла по итогам прошедших консультаций по вопросам гарантий безопасности.

В понедельник, 21 января, в Женеве начались переговоры Лаврова и Блинкена.