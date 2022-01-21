Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году появятся 30 километров полос для общественного транспорта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице в 2022 году введут 30 километров новых выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом в пятницу, 21 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— В этом году планируем ввести еще 30 километров полос для общественного транспорта. Благодаря «выделенкам» скорость автобусов выросла в 2–3 раза, а количество ДТП с автобусами и электробусами на данных участках снизилось на 25 процентов, — написал мэр.

По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.

До этого Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах столицы в области транспорта. По его словам, в 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023-го — в 2024-м в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире.