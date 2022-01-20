Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о транспорте в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах столицы в области транспорта. Встреча состоялась в столице 20 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— В 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023 — в 2024 году в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Мэр сообщил, что Москва борется за проведение «Экспо-2030» в Москве. Он отметил, что город готов к приему выставки. Ее планируется разместить недалеко от московского аэропорта Внуково. Это место обладает хорошей транспортной доступностью, благодаря Московским центральным диаметрам (МЦД) и Киевскому шоссе, а в дальнейшем там появится и станция метро.

Сергей Собянин сообщил, что в 2023–2024 годах в городе запустят МЦД-3 и МЦД-4. Также он упомянул и о сделанной работе. Так в столице за 2020 и 2021 год в каждый из них строилось около 100 километров дорог, развязок, эстакад и тоннелей.

Кроме того, мэр рассказал, что численность населения в Москве увеличилась за 10 лет на полтора миллиона. Таким образом в настоящий момент этот показатель равен 13 миллионам горожан.