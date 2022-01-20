Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мэр Москвы заявил о готовности города к проведению выставки «Экспо-2030»

Виктория Сикерина

Город
Мэр Москвы заявил о готовности города к проведению выставки «Экспо-2030»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичная инфраструктура полностью готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 января, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава города подчеркнул, что будущий павильон мероприятия возведут недалеко от московского аэропорта Внуково.

— Мы не стали это делать внутри города: во-первых, таких свободных территорий нет, во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда (создается — Прим. «ВМ») напряжение, — цитирует ТАСС его слова.

Также мэр столицы в ходе беседы с лидером государства подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика города справляется с условиями пандемии COVID-19.

Помимо этого на встрече он рассказал, что численность населения в Москве увеличилась за 10 лет на полтора миллиона. Таким образом, в настоящий момент этот показатель равен 13 миллионам горожан.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае посетили более 350 тысяч человек.

Читайте также:
Москва Сергей Собянин Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте