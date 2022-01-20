Мэр Москвы заявил о готовности города к проведению выставки «Экспо-2030»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичная инфраструктура полностью готова к проведению международной выставки «Экспо-2030». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 января, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава города подчеркнул, что будущий павильон мероприятия возведут недалеко от московского аэропорта Внуково.

— Мы не стали это делать внутри города: во-первых, таких свободных территорий нет, во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда (создается — Прим. «ВМ») напряжение, — цитирует ТАСС его слова.

Также мэр столицы в ходе беседы с лидером государства подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика города справляется с условиями пандемии COVID-19.

Помимо этого на встрече он рассказал, что численность населения в Москве увеличилась за 10 лет на полтора миллиона. Таким образом, в настоящий момент этот показатель равен 13 миллионам горожан.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае посетили более 350 тысяч человек.