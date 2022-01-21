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Аналитик назвал криптозапреты ЦБ попыткой борьбы с прогрессом

Ольга Маркова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Аналитик назвал криптозапреты ЦБ попыткой борьбы с прогрессом
Фото: Pixabay

Центробанк предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и использование криптовалют.

— Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры, — отмечается в докладе регулятора.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич считает, что запреты ЦБР дают сигнал об ограничениях на развитие. Инвесторы же фактически сейчас пользуются зарубежной инфраструктурой для торговли и инвестиций. Это ЦБ менять не собирается, ограничивая лишь приход и развитие криптобизнеса в России.

— В Центробанке объясняют, что не будут забирать криптовалюты и не смогут препятствовать населению покупать их на иностранной инфраструктуре. То есть все сохранится так, как есть. Наш мегарегулятор явно не хочет расширения своих полномочий и регуляции — проще признать такой бизнес на территории РФ вне закона, — констатирует эксперт.

При этом рынок не отреагировал сколько-нибудь заметным образом на комментарии ЦБР. Гораздо больший эффект, отмечает аналитик, имела резкая распродажа рынков США в конце торговой сессии в четверг, что выдавило криптовалюты ниже психологически значимых уровней вблизи 40 тысяч за биткоин и 3 тысяч за эфир.

— Для экономики стремление подавить майнинг и запретить криптобизнес в России — это попытка борьбы с прогрессом, что делает жизнь проще, но более вялой, — считает Александр Купцикевич.

По мнению эксперта, Россия могла бы занять очень высокое положение для криптовалют, имея высокий уровень IT-образования и потенциал наращивания производства энергии.

— Теоретически Россия могла бы стать крупным участником рынка майнинга, но заняла позицию, близкую к ЕС, запрещая майнинг. Впрочем, это не такой резкий запрет, как в Китае. Но эти регионы — чистые импортеры. Так что с запретом для криптовалют открывается возможность для МВД более решительно находить случаи отмывания средств через «крипту». Но для потенциала экономики это явный минус, — констатировал аналитик.

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