Сосо Павлиашвили признался в изменах своей супруге
Певец Сосо Павлиашвили поделился подробностями личной жизни. Он рассказал, что изменял своей первой жене Нино Учанейшвили.
Музыкант рассказал, что уехал покорять Москву, однако супруга не могла отправиться вслед за ним: она ухаживала за больной матерью.
— Измена — это предательство. Я предавал Нино. Я это осознаю и всегда прошу у бога прощения за ту боль, которую доставлял ей, — сказал музыкант в интервью для программы «Судьба человека».
Несмотря на это, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. Певец рассказал, что во время пандемии Нино вместе с сыном Леваном застряли в России из-за закрытия границ и три месяца жили в доме Павлиашвили вместе с его второй супругой и их детьми.
Пара Учанейшвили и Павлиашвили была вместе 18 лет. В браке родился сын Леван. После развода Сосо начал жить с бэк-вокалисткой Ириной Патлах, сейчас пара воспитывает двух дочерей. В 2020 году Ирина и Сосо обвенчались. Артист поделился в соцсетях фотографиями подросших детей.