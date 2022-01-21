Сосо Павлиашвили признался в изменах своей супруге

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Певец Сосо Павлиашвили поделился подробностями личной жизни. Он рассказал, что изменял своей первой жене Нино Учанейшвили.

Музыкант рассказал, что уехал покорять Москву, однако супруга не могла отправиться вслед за ним: она ухаживала за больной матерью.

— Измена — это предательство. Я предавал Нино. Я это осознаю и всегда прошу у бога прощения за ту боль, которую доставлял ей, — сказал музыкант в интервью для программы «Судьба человека».

Несмотря на это, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. Певец рассказал, что во время пандемии Нино вместе с сыном Леваном застряли в России из-за закрытия границ и три месяца жили в доме Павлиашвили вместе с его второй супругой и их детьми.

Пара Учанейшвили и Павлиашвили была вместе 18 лет. В браке родился сын Леван. После развода Сосо начал жить с бэк-вокалисткой Ириной Патлах, сейчас пара воспитывает двух дочерей. В 2020 году Ирина и Сосо обвенчались. Артист поделился в соцсетях фотографиями подросших детей.