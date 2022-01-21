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Врач назвал два основных витамина, необходимых для борьбы с «омикроном»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал два основных витамина, необходимых для борьбы с «омикроном»
Фото: Pexels

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал, какие витамины стоит пить в период очередного подъема коронавирусной инфекции.

Специалист рекомендует в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией принимать витамин С для укрепления иммунитета. Также в этот период необходим витамин D.

— Хотя ряд ученых считают, что нет репрезентативных данных о том, что его дефицит приводит к заболеваемости повышенной, но в то же время ряд моих друзей и коллег считают, что именно с дефицитом витамина Д это связано, — отметил Шафалинов в комментарии «Царьграду».

Эксперт также отметил, что для укрепления иммунной системы нужно вести здоровый образ жизни: избавиться от вредных привычек, следить за рационом питания и достаточным количеством сна. При первых признаках вирусного заболевания, не стоит бежать в аптеку за антибиотиками. Лечение должен назначать врач после проведения необходимой диагностики.

Ранее врачи сообщили, что дефицит витамина D может поставить под угрозу здоровье костей и мышц, а также иммунную систему.

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