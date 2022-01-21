Названы лучшие типы добавок витамина D при его дефиците

Фото: Pexels

Врачи сообщили, что дефицит витамина D может поставить под угрозу здоровье костей и мышц, а также иммунную систему. Они рассказали о лучших типах добавок этого витамина, так как многие люди часто страдают от его дефицита в течение зимы.

Когда организму не хватает данного витамина, это может вызвать широкий спектр симптомов, включая плохое настроение, депрессию, расстройство сна, кожные заболевания и даже связано с заболеванием десен.

Специалисты отметили, что с конца весны до начала осени большинство людей могут получать полноценное потребление витамина D за счет естественного солнечного света. В то время как дополнение к этому потреблению в зимний период может быть получено из других природных источников, таких как определенные продукты питания, также многие альтернативы выпускаются в медицинской форме таблеток или капсул.

Врачи рассказали, что витамин D3 является более мощным типом из двух форм витамина D, так как он повышает уровень витамина D почти в два раза больше, чем витамин D2. Они посоветовали выбирать спреи вместо капсул.

Переваривание капсул или таблеток, содержащих витамин D3, может быстро сделать их неэффективными, поскольку организм пытается усвоить это вещество, пояснили медики.

— Если вы предпочитаете принимать таблетки, принимайте не менее 1000 единиц, чтобы обеспечить ежедневное потребление 400 единиц витамина D в день, — сообщил фармацевт Шабир Дайя.

Он добавил, что спрей-добавки являются эффективным способом обойти пищеварительную систему и направить витамин непосредственно в кровоток через кровеносные сосуды на щеках.

Также врачи посоветовали искать добавки с сочетанием витамина D3 и K2. Эта комбинация активирует D3 и способствует усвоению кальция, который не может быть встроен в кость, если нет K2, сообщается на портале Express.

Названы яркие симптомы нехватки витамина D. Дневная сонливость может являться признаком недостатка в организме витамина D. Согласно большинству исследований, именно витамин D защищает дыхательные органы человека от инфекций, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.