Аналитики узнали, какие отели обошлись россиянам дороже всего на Новый год

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Стало известно, какие отели и на какую сумму бронировали россияне во время новогодних каникул. По данным аналитиков Яндекс.Путешествий, больше всего средств российские туристы потратили на отели в Шарм-эль-Шейхе. Среди российских гостиниц самыми дорогими оказались отели в Сочи.

По данным аналитиков, самую большую сумму россияне потратили, чтобы остановиться в отеле Four Seasons в Шарм-эль-Шейхе — 1,5 миллиона рублей. Поездка была рассчитана на двоих человек и длилась восемь ночей.

В рейтинг самых дорогих поездок также вошел отдых в Abidos Hotel Apartment в Дубае. За 12 ночей компания с детьми заплатила 1,2 миллиона рублей.

На третьем месте — Katathani Phuket Beach Resort на Пхукете. Один россиянин решил отдохнуть там в течение 9 ночей и отдал за это 470 тысяч.

Самую дорогую поездку внутри страны организовали туристы, которые на пять ночей забронировали отель «Вилла Здоровье» в Сочи. Им пришлось заплатить около 630 тысяч.

С 18 января стартовал новый этап программы туристического кешбэка (частичного возврата денег за путешествия по России). Выгодные условия будут действовать до 12 апреля 2022 года. Об условиях программы «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20 процентов от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, а в речные круизы — до 1 июня. Он также посоветовал не ограничиваться традиционными направлениями: Сочи, Крым, Санкт-Петербург.