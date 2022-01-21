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Политолог заявил, что Запад уничтожил экономику Украины

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог заявил, что Запад уничтожил экономику Украины
Фото: president.gov.ua

Все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах. Такое заявление сделал глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Политолог напомнил, что Украина заявила о своем желании вступить в НАТО, но страну не собираются принимать в Альянс. Также власти Украины указывали на необходимость военной поддержки, но получили отказ от Запада.

— Украине необходима финансовая поддержка, потому что сама себя содержать она не может. Но Запад отказывает ей не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах. Запад все свои соглашения с Украиной представил таким образом, чтобы уничтожить ее экономику, — подчеркнул Ищенко в комментарии НСН.

Политолог добавил, что на сегодняшний день Украина не является для России партнером ни в одной сфере, но это не зависит от отношений страны с Западом. По словам эксперта, Украина могла бы дружить и с Россией, и с Западом, но власти страны не смогли выстроить подобные отношения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в «раздувании мыльного пузыря» из-за ситуации на Украине.

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