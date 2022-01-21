В Петербурге запретили оказывать плановую медпомощь и проводить диспансеризацию

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В Санкт-Петербурге запретили оказывать плановую медпомощь и проводить диспансеризацию на фоне распространения коронавируса с пятницы, 21 января. Соответствующее решение приняла главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

— Ввести запрет с 21.01.2022 года до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, — говорится в постановлении.

Уточняется, что в городе также запретили проводить медосмотр детей и оказывать плановую медпомощь горожанам старшего возраста в амбулаторных условиях. Исключение составляют те пациенты, чьи заболевания не позволяют отсрочить время осмотра, передает ТАСС.

2 января в кафе и магазинах Петербурга ввели в действие систему входа по QR-кодам. Соответствующее требование содержалось в постановлении правительства города.

Отмечалось, что наличие QR-кода не распространяется на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах.