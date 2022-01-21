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Захарова высмеяла заявления Трасс о пережитых Украиной вторжениях «от монголов до татар»

Полина Долганова

В мире
Захарова высмеяла заявления Трасс о пережитых Украиной вторжениях «от монголов до татар»
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично высказалась о заявлениях главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая сказала, что Украина пережила вторжения «от монголов до татар».

— Три вопроса британскому дипломату от российских коллег. Сколько лет прошло между двумя вторжениями — монголов и татар? — написала представитель российского ведомства в своем Telegram.

В качестве второго вопроса она поинтересовалась, почему Трасс не упомянула о страданиях украинцев от фашизма — по причине их незначительности или потому, что в XX веке Великобритания поддерживала фашистский режим.

Захарова также поинтересовалась, какое учебное заведение окончила глава британского ведомства и кто выдал ей диплом.

До этого Захарова заявила, что заявления Государственного департамента Соединенных Штатов о дезинформации, содержащейся в российских СМИ относительно ситуации на Украине, являются проявлением «нечеловеческой лжи и глупости», а само американское ведомство похоже на «министерство правды».

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