Захарова обвинила Госдеп в «нечеловеческой лжи и глупости»

Фото: roscongress / Анна Горбань

Заявления Государственного департамента Соединенных Штатов о дезинформации содержащейся в российских СМИ относительно ситуации на Украине являются проявлениями «нечеловеческой лжи и глупости», а само американское ведомство похоже на «министерство правды». Об этом заявила в пятницу, 21 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Знаю одно наверняка: такое могло опубликовать только «министерство правды», — написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат назвала шедевральным обвинение Госдепа в фиктивности утверждения Кремля, что «передислокации российских вооруженных сил на территории РФ является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории».

Также ее удивил тезис, что «не имеется достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины».

Кроме того, Захарова высмеяла аргумент Госдепа, якобы подтверждающий факт отсутствия какого-либо окружения России базами НАТО.

— Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч километров сухопутной российской границы только 1,2 тысячи километров приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только пять — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти, — заметила представитель МИД РФ.

Она заявила, что не хочет разбираться, где «больше вранья или безграмотности» в опубликованном материале США.

20 января Госдеп опубликовал на своем сайте примеры приписываемой РФ «дезинформации» и доклад, который посвящен роли российского канала RT и агентства Sputnik в «дезинформации и пропаганде».

По мнению американского внешнеполитического ведомства, Россия «создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы».

В МИД назвали истинную цель западных сообщений о «вторжении» РФ на Украину. Заявление США о предстоящем якобы «вторжении» России на Украину озвучиваются с целью создания фона во время собственных военных провокаций США. Такое мнение в четверг, 20 января, выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.