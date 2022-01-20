В МИД назвали истинную цель западных сообщений о «вторжении» РФ на Украину

Фото: МИД РФ

Заявление Соединенных Штатов о предстоящем якобы «вторжении» России на Украину озвучиваются с целью создания фона во время собственных военных провокаций США. Такое мнение в четверг, 20 января, выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время средства массовой информации на Западе и на Украине стали чаще распространять ложную информацию на тему «вторжения».

— Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений.