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Песков прокомментировал возможное размещение Россией оружия на Украине

Михаил Алимов

Политика
Песков прокомментировал возможное размещение Россией оружия на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на возможность размещения Россией наступательных вооружений на территории Украины. По его словам, задающим вопрос следует лучше ознакомиться с контекстом.

— Это их слова. Смотрите контекст, — передает его ответ на вопрос, есть ли такие планы у России РИА Новости.

Отмечается, что этот вопрос — часть интервью Дмитрия Пескова американского телеканала CNN. Полная версия интервью будет доступна позже.

До этого он рассказал о ситуации на границе с Украиной. Он поделился мнением, что уровень напряженности на данный момент слишком высок. Также пресс-секретарь назвал сложившуюся ситуацию «чрезвычайно опасной». Именно поэтому Москва сейчас хочет добиться получения прямого ответа на свои опасения.

Кроме этого, Песков прокомментировал сообщения о планах России по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений.

Ранее Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. Он заявил, что на Украине винят Москву даже «из-за плохой погоды». Помимо этого, пресс-секретарь подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Российской Федерации.

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