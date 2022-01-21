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Собянин и Рогозин посетили площадку строительства Национального космического центра

Михаил Алимов

Город
Собянин и Рогозин посетили площадку строительства Национального космического центра
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вместе посетили территорию Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева, где идет строительство комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Об этом в пятницу, 21 января, сообщил корреспондент агентства городских новостей «Москва».

— Несмотря на пандемию, развитие города не останавливается. Здесь, на территории НПЦ имени Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около 2 миллионов квадратных метров — мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов, — цитирует агентство слова мэра.

Центральное место в этом проекте занимает научно-космический центр. Строители уже закончили возведение шестиэтажных корпусов и приступили к созданию высотного здания. Уже построены семь этажей, и специалисты планируют возводить от трех до пяти в месяц. Закончить и передать объект Роскосмосу они планируют в 2023 году.

— Здесь мы планируем разместить 20 тысяч инженеров-конструкторов и административный персонал московских предприятий Роскосмоса. В том числе 8 тысяч сотрудников, которые нуждаются в современных, высокотехнологичных рабочих местах. Мы рассчитываем, что непосредственный контакт молодых специалистов, студентов технических вузов с инженерами-конструкторами создаст уникальный синергетический эффект для выращивания нового поколения ракетно-космической области... На этой территории мы рассчитываем собрать, действительно, потенциал самых разных наших предприятий для трансфера технологий, — рассказал Рогозин.

Строительство здания, высота которого составляет 288 метров, осуществляется с помощью системы самоподъемной опалубки. В НКЦ разместятся штаб-квартиры организаций из ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, центры поддержки бизнеса, а также ситуационный центр ГК «Роскосмос».

До этого Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе. Он отметил важность соблюдения графика возведения и поручил специалистам четко соответствовать ему.

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