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Политолог Погребинский объяснил, почему Россия не признает ДНР и ЛНР

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Погребинский объяснил, почему Россия не признает ДНР и ЛНР
Фото: Александр Река / ТАСС

Признание Российской Федерацией самопровозглашенных республик может привести к выходу страны из Минских соглашений, а также к ужесточению санкций со стороны США. В нынешних условиях Россия, скорее всего, не решится на подобный шаг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Михаил Погребинский.

— Я на 99 процентов уверен, что Москва на это не пойдет. Это просто обращение к президенту, решать должен тоже он. Президент сейчас ждет результатов переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности. Самое последнее высказывание заключается в том, что для деэскалации, чего требуют американцы от России, надо, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения, — рассказал специалист.

По его словам, признание республик будет противоречить интересам России, потому что в такой ситуации страна выйдет из Минских соглашений. Киев фактически давно вышел из них, но доказать это сложно, отметил Погребинский.

В случае признания самопровозглашенных республик Россию ждут и другие проблемы, уверен собеседник «ВМ».

— Я думаю, что это вопрос с «Северным потоком — 2», все остальные санкции все равно будут. А вот «Северный поток — 2» — неизвестно, хотя, возможно, это никак не скажется на нем, потому что Европа (прежде всего немцы) крайне нуждается в его запуске, — рассказал специалист.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с международной банковской системой SWIFT, предупредил эксперт.

Погребинский подчеркнул, что усиление санкций не приведет к новой войне, но может доставить много проблем.

— Это все можно допустить вполне, прежде всего, из-за того, что администрация Байдена сейчас находится в таком положении, что после Афганистана не может допустить, что их партнеры проигнорировали и решили, как считает правильным Путин. Поэтому будут выжимать максимум возможного в плане санкций против России. Конечно, воевать американцы не будут, но могут доставить много всяких неприятностей, — предупредил специалист.

Консультации с руководителями фракций по вопросу признания ДНР и ЛНР будут проходить на следующей неделе. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что многие депутаты уже высказали мнение по поводу этой инициативы. В частности, представителей партии «Единая Россия» беспокоит вопрос защиты россиян, которые проживают на территориях республик.

— Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В связи с этим правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу, — написал Володин на своей странице в Telegram.

При обсуждении признания ЛНР и ДНР нужно избегать действий, которые могут усилить напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности, — сказал он журналистам.

Также он отметил, что авторам этой инициативы не стоит пытаться таким способом заработать себе политические очки.

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