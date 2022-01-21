Перехватывающая парковка открылась около станции метро «Беломорская»

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Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Беломорская Карта всех событий

Новая перехватывающая парковка появилась около станции московского метро «Беломорская». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.

— Парковка № 9147 расположена по адресу улица Беломорская, дом 1. Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Машины там можно бесплатно оставить с 05:30 до 02:00 при пересадке на общественный транспорт и совершения не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Без проезда на транспорте стоимость часа парковки с 06:00 до 22:00 составит 50 рублей, а с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в течение двух первых часов, а затем — бесплатно. Жители смогут приобрести месячный абонемент на одно из 20 мест за 2500 рублей, отмечается в Telegram-канале ведомства.

20 января в Дептрансе Москвы сообщили, что система оплаты проезда по Face Pay не распознает человека, если более 40 процентов его лица будут изменены. По заявлению ведомства, сбить систему может, например, масштабная пластическая хирургия. Небольшие физические изменения не помешают работе Face Pay.

Однако, уточняют в пресс-службе, даже в таком случае продолжить пользоваться системой можно. Следует только обновить селфи в приложении «Метро Москвы» или «Московский транспорт».