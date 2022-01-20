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Дептранс рассказал о принципах работы Face Pay в московском метро

Евгений Белоусов

Город
Дептранс рассказал о принципах работы Face Pay в московском метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Система оплаты проезда по Face Pay не распознает человека, если более 40 процентов его лица будут изменены. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По заявлению ведомства, сбить систему может, например, масштабная пластическая хирургия. Небольшие физические изменения не помешают работе Face Pay.

— Небольшая подтяжка лица, конечно, не повлияет, но если вы сразу измените форму носа, бровей, скул, подбородка, подкачаете губы, то алгоритм может вас не узнать, — говорится в сообщении.

Однако, уточняют в пресс-службе, даже в таком случае продолжить пользоваться системой можно. Следует только обновить селфи в приложении «Метро Москвы» или «Московский транспорт», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Пятого января власти Москвы рассказали о цифровизации столичной транспортной системы. Городской транспорт стал одним из мировых лидеров в сфере цифровизации различных сервисов и системы оплаты проезда. Более того, в Москве реализуются такие проекты, которые не имеют аналогов в других странах.

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