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Студентов поздравят с праздником на медиафасаде Останкинской телебашни

Иван Юминов

Город
Студентов поздравят с праздником на медиафасаде Останкинской телебашни
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

Поздравление с Днем российского студенчества будут транслировать на медиафасаде Останкинской телебашни. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в пятницу, 21 января.

— В течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничная видеооткрытка, а на смотровой площадке на высоте 337 метров пройдут поэтические чтения «Стихи на башне», организованные совместно с поэтическим клубом МГУ и направленные на популяризацию поэзии среди студентов, — говорится в сообщении.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В декабре 2021 года Останкинская телебашня вошла в топ-20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic. В честь своего двадцатилетнего юбилея СМИ размещало у красивых и интересных мест в нашей стране такое же число инсталляций, выполненных в виде своего логотипа.

Останкинская башня стала единственной локацией в Москве. Инсталляция, выполненная в форме прямоугольного элемента логотипа канала, размещалась рядом с Экскурсионным корпусом Останкинской башни до 10 января 2022 года.

Выбор Останкинской башни в качестве единственного места в Москве для установки рамки в виде лого телеканала — свидетельство признания сооружения в качестве одной из главных и интереснейших туристических локаций, подчеркнули в РТРС.

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