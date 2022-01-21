Двухэтажные лифты установят в высотной части НКЦ в Москве

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Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Рабочие установят 13 лифтов в высотной части строящегося Национального космического центра (НКЦ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 21 января.

— Для НКЦ мы заказали уникальное оборудование. В частности, здесь будут установлены 74 лифта в малоэтажной части, а в высотной — 13 двухэтажных лифтов, которые смогут забирать пассажиров сразу с двух этажей одновременно, — рассказал вице-мэр.

Основные конструкции восьмого этажа высотной части уже готовы, уточнил он. В настоящее время завершается монтаж металлических конструкций галереи, а также закончены монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части здания.

Монолитные работы стартовали и в зоне будущей парковки, добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Вскоре там начнется монтаж внешних и внутренних инженерных систем, отмечается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетили территорию Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева, где идет строительство комплекса зданий НКЦ. Строители уже закончили возведение шестиэтажных корпусов и приступили к созданию высотного здания.

Уже построены семь этажей, и специалисты планируют возводить от трех до пяти в месяц. Закончить и передать объект Роскосмосу они планируют в 2023 году.