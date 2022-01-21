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Экономист объяснил падение курса биткоина

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист объяснил падение курса биткоина
Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Падение курса биткоина не связано с выдвинутым на днях предложением Центробанка РФ запретить оборот криптовалют в стране. Курс биткоина зависит от большого числа спекулятивных факторов. Такое мнение высказал экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.

— Я бы не связывал падение биткоина с заявлениями Банка России. Это маловероятно, так как Россия — очень маленький рынок для биткоинов, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Если российская экономика будет закрываться от криптовалют в будущем, это может оказать влияние на рынок, но оно будет довольно незначительным.

По словам специалиста, колебание курса биткоина связано в основном со спекулятивными факторами, поэтому делать прогнозы на изменение курса криптовалют на любой срок довольно проблематично.

Ранее сообщалось, что за сутки стоимость биткоина упала на 8 процентов — до 38,2 тысячи долларов. Это минимальное значение с августа 2021 года.

До этого аналитик назвал криптозапреты ЦБ попыткой борьбы с прогрессом. По мнению эксперта, Россия могла бы занять очень высокое положение для криптовалют, имея высокий уровень IT-образования и потенциал наращивания производства энергии.

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