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Серийных похитителей автомобильных запчастей задержали в Одинцове

Анастасия Колоскова

Происшествия
Серийных похитителей автомобильных запчастей задержали в Одинцове
Фото: moscow-live

Правоохранители в Одинцове задержали двоих мужчин, которые подозреваются в серии краж автомобильных зеркал заднего вида. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Установлено, что в ночное время злоумышленники отрывали зеркала заднего вида у дорогостоящих внедорожников, после чего сбывали их в скупку. Таким образом, правонарушители совершили 8 краж на общую сумму свыше миллиона рублей, — рассказала представитель ведомства.

По ее словам, вычислить подозреваемых помогли записи с камер видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанными оказались местные жители 28 и 29 лет. В квартире одного из них полицейские обнаружили похищенные автомобильные щетки стеклоочистителя и зеркало.

— Остальное имущество мужчины успели продать, а вырученные деньги потратить, — добавила Татьяна Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража». Их отпустили под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что полицейские Дмитровского городского округа задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Москвы. Полиция установила причастность задержанного к краже четырех велосипедов, а также вещей из частного дома.

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