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Адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи о переводе актрисы в дом престарелых

Иван Юминов

Общество
Адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи о переводе актрисы в дом престарелых
Фото: youtube.com/НТВ

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в загородном пансионате, но это не дом престарелых. Об этом заявила ее адвокат и представитель Юлия Вербицкая-Линник.

— По согласованию с Ольгой Васильевной (Шукшиной — прим. «ВМ») был выбран соответствующий пансионат, куда на некоторое время, пока не будет хорошо себя чувствовать, поехала немножко поправить здоровье и отдохнуть Лидия Николаевна. Абсолютно ее волеизъявление, и когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома, — рассказала юрист.

Артистка, как уточнила она, раз в три-четыре месяца посещает оздоровительные центры и частные клиники в Москве и Подмосковье. Одной из причин отъезда стала и болезнь ее дочери, добавила адвокат.

Шукшина, по ее словам, планирует пройти обследование и выяснить, опасно ли ее матери находиться с ней в одной квартире. В это время Федосеева-Шукшина будет отдыхать и набираться сил, приводит слова Вербицкой-Линник Пятый канал.

21 января сын актера Леонида Куравлева Василий рассказал, что состояние артиста постепенно нормализуется, однако эти изменения происходят очень медленно.

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