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«Положительная динамика есть»: сын Куравлева рассказал о состоянии актера

Полина Долганова

Общество
«Положительная динамика есть»: сын Куравлева рассказал о состоянии актера
Фото: Youtube / Сегодня вечером

Состояние здоровья российского актера Леонида Куравлева постепенно нормализуется, однако эти изменения происходят очень медленно. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал сын артиста Василий.

— Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами, — цитирует Куравлева-младшего РИА Новости.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

После источники сообщили, что Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Тогда уточнялось, что его могут перевести на аппарат ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по сведениям журналистов, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.

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