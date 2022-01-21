Музей Победы проведет экскурсии к годовщине снятия блокады Ленинграда

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы с 22 января приглашает москвичей и гостей столицы на интерактивную экскурсию «Непокоренный Ленинград». Программа приурочена к 78-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Экскурсия создана в рамках масштабной экспозиции «Подвиг Народа». В ней впервые объединены возможности театра, кино и подлинных артефактов. Сочетание уникальных экспонатов, мультимедийных комплексов, спецэффектов и декораций, воссозданных с потрясающей достоверностью, создают «эффект присутствия».

Посетители узнают, как город 872 блокадных дня не сдавался, держался, выстоял и победил. Как судьба города и его жителей в страшное военное время переплелась с судьбой всей страны. Почему слово «ленинградец» и сегодня вызывает особенные эмоции.

Экскурсия не просто расскажет, а буквально погрузит в события того времени. Посетители заглянут в госпиталь, где медики, сами едва живые от голода, спасали умирающих людей, в легендарную библиотеку — «Публичку», не закрывавшуюся ни на один день, на завод, рабочие которого выполняли план, несмотря на голод и холод.

Тематические экскурсии будут проходить до 6 февраля, сообщает пресс-служба музея.

18 января в Музее Победы открылась выставка «От Москвы до Сталинграда», организованная музеем московской школы номер 1566 памяти героев Сталинградской битвы. Посетители увидят фронтовые письма, документы, листовки, а также личные вещи участников Сталинградской битвы. Здесь также покажут образцы вооружения и предметы быта солдат и офицеров Красной армии, найденные на местах боев под Сталинградом.