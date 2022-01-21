Эксперт пояснил, почему дополнительные ограничительные меры в Петербурге не нужны

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Президент Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев пояснил, почему дополнительные ограничительные меры не сдержат распространение коронавируса в Санкт-Петербурге.

Сергей Ануфриев пояснил, что, согласно последним рекомендациям ВОЗ, озвученным 13 января, ограничение перемещения людей между странами и внутри отдельной страны считается нецелесообразным. Подобный подход признан устаревшим.

Основной упор стоит сделать на практические меры по борьбе с вирусом.

— Сейчас мы уходим от представлений прошлых лет и приходим к более научному осмыслению происходящих процессов. В частности, оказанию амбулаторной помощи, выявляемости, выдаче больничных листов с использованием медицинских технологий, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

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Он также добавил, что необходимо улучшать системы вентиляции и кондиционирования в рабочих помещениях, это снижает распространение вируса.

Ранее эксперт рассказал о количестве смертей от «омикрона» в сравнении с другими штаммами.