Эксперт рассказал о количестве смертей от «омикрона» в сравнении с другими штаммами

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Количество летальных исходов из-за штамма коронавирусной инфекции «омикрон», по грубым оценкам, в 5–10 раз меньше, нежели от других вариантов COVID-19. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского при Сеченовском университете Александр Лукашев.

— Он действительно менее смертельный. Точную цифру назвать сложно, но я думаю, что грубая оценка — в 5–10 раз ниже — будет примерно правильной... По факту мы имеем летальность в 5–10 раз ниже, чем от исходных штаммов, — пояснил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что «омикрон» переносится пациентами более легко, потому как COVID-19 размножается в основном в верхних дыхательных путях, а не в легких.

Кроме того, в настоящее время в России насчитывается уже достаточно большое количество граждан, у которых есть иммунитет к вирусу.

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Накануне инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине февраля. В столицу он придет немного раньше: в конце января — начале февраля.

До этого председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России вряд ли введут полномасштабный локдаун из-за распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Он добавил, что российские власти подготовились к новой волне пандемии: укрепили первичное звено сферы здравоохранения и пополнили резерв кадров.