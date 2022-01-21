Итальянский шеф-повар рассказал о реакции Путина на его шутку

Фото: Администрация президента РФ

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго рассказал о том, что президенту России Владимиру Путину понравилось и его блюдо, и его шутка.

— С удовольствием вспоминаю, как во второй раз меня позвали в зал. Это было забавно, потому что там были журналисты со всего мира и одна итальянка. Когда она сделала мне комплимент на итальянском, я сказал Путину, что это свои, и все, включая его самого, засмеялись, — вспомнил Дзаго.

По словам шеф-повара, президенту понравилась мочетта — вяленое нежирное мясо — традиционное блюдо в Валле-д’Аоста.

Сам повар сказал, что относился к Владимиру Путину не как к политику, а как к гостю его ресторана, для которого нужно приготовить вкусное блюдо. Дзаго отметил, что президент больше любит традиционные блюда. Этим он поделился в беседе с газетой La Reppublica.

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