Кулинары приготовят рождественского поросенка и вкусные пряники с начинкой

Участницы гастрономического фестиваля Дарья Калинникова (слева) и Екатерина Баранова демонстрируют рождественские блюда — блины и отварного поросенка / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

18 января в столице прошла пресс-конференция, посвященная XVI Международному молодежному гастрономическому фестивалю «Возрождаем традиции. Рождество». На мероприятии организаторы конкурса рассказали о том, что ждет его участников в этом году.

Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество» проходит в Москве на протяжении уже восьми лет — при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей. Конкурс представляет собой соревнование между студентами колледжей, которые должны приготовить несколько традиционных рождественских блюд и представить их экспертам — известным шеф-поварам, специалистам пищевой индустрии.

— Фестиваль открывает кулинарные таланты, новые подходы к созданию и презентации блюд, приготовление которых приурочено к православным праздникам. Убежден, что в этом году молодые участники снова удивят нас своим профессиональным мастерством и создадут настоящие гастрономические шедевры, — отмечает руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

В этом году конкурс впервые пройдет на базе Московского государственного института пищевых производств. В нем примут участие студенты 25 колледжей и вузов сферы услуг. По словам Анны Карпинович, президента Центра возрождения традиций, который является одним из организаторов фестиваля, в этом году конкурсантов впервые будут оценивать молодые повара — участники предыдущих конкурсов. Всего пять номинаций: «Мясо», «Тесто», «Видео», «Сервис», «Арт». Победители получат кубки и призы от партнеров.

— Наш молодежный конкурс постоянно развивается — число участников за последние несколько лет выросло почти в три раза. Стоит отметить, что многие наши победители уже успешно работают в престижных ресторанах, кондитерских и кафе, — отмечает Карпинович.

Фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество» стал в этом году для многих не только отличной возможностью попробовать свои силы в кулинарном мастерстве, но и площадкой для обмена опытом с другими участниками состязания. Так, две студентки столичного Колледжа сферы услуг № 10 Дарья Калинникова и Екатерина Баранова внимательно изучили историю рождественской кулинарии и приготовили несколько интересных старинных блюд. Главным «гостем» на их столе стал отварной поросенок с хреном и сметаной, которого русские женщины обязательно готовили в канун Рождества.

— Это блюдо уже не первый год интересует жюри и гостей фестиваля. О нем говорится даже в знаменитом произведении Гоголя «Мертвые души» — Чичиков заказывает его в трактире, — рассказывает Екатерина Баранова.

Помимо отварного поросенка на столе можно увидеть блины с икрой, квашеную капусту с клюквой, пряники с разной начинкой и сдобного агнца. Последнее блюдо представляет собой фигурку ягненка, которая готовится из теста и посыпается сахарной пудрой.

— Это символ солнечной энергии, которая по традиции всегда ставится рядом с хозяином дома. Без него невозможно представить древнерусский рождественский стол, — говорит Дарья Калинникова.

КСТАТИ

Центр возрождения традиций проводит в Москве не только кулинарные конкурсы, направленные на популяризацию русской национальной кухни, но и научные конференции, различные мастер-классы. Так, например, несколько конференций были посвящены особенностям современного производства хлеба и крупы. А на мастер-классах выступили эксперты со всей страны, которые рассказали и показали ряд самобытных рецептов приготовления традиционных постных блюд.