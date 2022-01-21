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Невролог назвал причину возникновения болей в позвоночнике при коронавирусе

Ирина Игнатенко

Общество
Невролог назвал причину возникновения болей в позвоночнике при коронавирусе
Фото: Depositphotos

Ограничивающие движения боли в пояснице при коронавирусе — это неврологический симптом, который встречается у многих пациентов в настоящее время. Об этом сообщил врач-невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

По словам эксперта, вирус оказывает действие на мышцы, что в дальнейшем отзывается болями в разных отделах позвоночника. В настоящее время у многих людей, которые перенесли заболевание, стали появляться неврологические последствия.

— Начинаются они с усиливающихся болей в мышцах, затем может наступить онемение в ногах. Хочу отметить, что прямого действия коронавирус на позвонки не оказывает. Все сводится к обострению уже имеющихся проблем, — отметил врач в комментарии ОСН.

По словам специалиста, все чаще встречается нейроковид, при котором происходит поражения центральной нервной системы.

До этого геронтолог Хавинсон рассказал, что делать при болях в пояснице.По словам геронтолога, можно выделить четырех основных специалиста, к которым следует обратиться при болях в пояснице.

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