Забирали долг: четверо молодых людей ворвались с пистолетом в чужую квартиру и устроили разбой

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Столичные правоохранители задержали двоих молодых людей, приехавших в Москву из ближнего зарубежья, по подозрению в разбое. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Четверо неизвестных, находясь в квартире одного из домов на Шелепихинской набережной, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у двоих приезжих из ближнего зарубежья, временно проживающих в данной квартире, ювелирные украшения, мобильные телефоны и денежные средства, после чего скрылись, — рассказал представитель ведомства.

По его словам, двоих подозреваемых удалось задержать на территории Новой Москвы. Ими оказались 19-летний и 21-летний приезжие из ближнего зарубежья.

Молодые люди пояснили, что пришли в квартиру к своим знакомым якобы для того, чтобы забрать долг.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых заключили под стражу.

До этого суд арестовал двух мужчин без определенного места жительства, которые в начале месяца жестоко избили москвича. От полученных травм пострадавший вскоре скончался.