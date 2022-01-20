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Суд арестовал двух бомжей, до смерти избивших мужчину в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал двух бомжей, до смерти избивших мужчину в центре Москвы
Фото: moscow-live

В Москве суд арестовал двух мужчин без определенного места жительства, которые в начале месяца жестоко избили москвича, после чего тот скончался. Об этом в четверг, 20 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 2 января двое бездомных избили 38-летнего мужчину в подъезде жилого дома, который находится в Басманном районе столицы. Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. Позже участников избиения задержали.

— Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — заключила собеседница «ВМ».

До этого в МВД сообщили, что погибший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и спал в подъезде. После избиения злоумышленники похитили принадлежащую ему куртку и скрылись. По подозрению в преступлении задержали двух мужчин: 34-летнего жителя Подмосковья и 29-летнего иностранца.

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