Росздравнадзор ответил на исследование о низкой эффективности масок

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Результаты исследования Роскачества о защитном эффекте масок против вирусов являются сомнительными. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора в пятницу, 21 января.

— В распространенной Роскачеством информации отсутствуют сведения, подтверждающие валидацию примененной методики оценки вирусной проницаемости медицинских масок, что ставит под большое сомнения как ее правильность, так и полученные при ее применении результаты. В настоящее время в нормативных документах технического регулирования Российской Федерации отсутствует требование и методика проверки вирусопроницаемости для медицинских масок, — говорится в сообщении.

Ведомство в связи с этим запросило у Роскачества материалы проведенного исследования для более подробного изучения. Ношение медицинских масок в общественных местах по-прежнему необходимо, отмечается на сайте Росздравнадзора.

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19 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену обязательных COVID-паспортов и масочного режима. С 25 января обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать — использовать COVID-пропуска или нет, уточнил он.

Правительство, по его словам, больше не требует работать из дома. Кабмин также не будет требовать обязательного ношения масок по истечении срока нынешних ограничений, добавил премьер. Великобритания вскоре начнет относиться к COVID-19, как к простуде, и отменит обязательную самоизоляцию, заключил Джонсон.