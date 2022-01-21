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Подмосковный врач посоветовала не откладывать обращение за медпомощью при «омикроне»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Подмосковный врач посоветовала не откладывать обращение за медпомощью при «омикроне»
Фото: pixabay.com

«Омикрон»-штамм коронавируса непредсказуем, и состояние заболевшего может очень быстро ухудшиться. В данной ситуации лучше не рисковать и обратиться за консультацией к специалистам. Такое заявление сделала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

Специалист подчеркнула, что в случае появления первых признаков вирусного заболевания, необходима консультация медицинского специалиста.

— Конечно, лучше перестраховаться, ведь все непредсказуемо. Болезнь может развиться очень быстро, и симптоматическое лечение — это ни о чем, — заявила эксперт в комментарии «Радио 1».

При самолечении без правильного диагноза состояние человека может быстро ухудшиться, что может привести к серьезным последствиям.

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Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, какие необычные признаки есть у мутации коронавируса «омикрон».

В последнее время у заболевших «омикроном» появляется все больше и больше необычных симптомов. Например, у некоторых может наблюдаться потеря аппетита.

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