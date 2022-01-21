В Роспотребнадзоре назвали самую полезную ягоду

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Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что самой полезной ягодой является клюква. Эта ягода полезна как в свежем, так и в приготовленном виде.

Эксперты отмечают, что в ягодах клюквы содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, множество органических кислот, микро- и макроэлементов.

Клюква улучшает аппетит и благоприятно влияет на пищеварение. Блюда с клюквой можно употреблять людям, страдающим гастритами с пониженной кислотностью желудочного сока.

При простудных заболеваниях из этой ягоды полезно делать морсы и соки. Из ее листьев часто делают отвары и чаи, а масло используют для снижения артериального давления.

Рекомендованная суточная дозировка ягоды — 75–100 граммов. Превышать норму не следует, так как клюква обладает мочегонным эффектом. Ягоду не стоит есть натощак или перед сном.

Среди противопоказаний к употреблению ягоды: язва желудка, заболевания печени, диабет, мочекаменная болезнь и аллергия, передает издание «Невские новости».

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