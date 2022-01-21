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Съемки второго сезона «Игры в кальмара» официально подтвердили

Василий Плиткин

Развлечения
Съемки второго сезона «Игры в кальмара» официально подтвердили
Кадр из сериала Игра в кальмара, 2021

Нашумевший сериал от Netflix «Игра в кальмара» официально продлен на второй сезон. Об этом заявил согенеральный директор и директор по контенту Тед Сарандос в четверг, 20 января.

— Вселенная «Игры в кальмара» только началась, — сказал он.

Режиссер сериала Хван Дон-хек еще в ноябре прошлого года заявлял, что второй сезон будет и он находится в процессе планирования. Также он отметил, что зрители просто не оставили ему выбора.

— Из-за второго сезона было так много давления, так много просьб и так много любви. В настоящее время я занимаюсь планированием. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и как он выйдет, — сказал Хван Дон-хек.

Никаких подробностей о том, как будет выглядеть расширенная версия мира «Игры в кальмара», не раскрывается, пишут The Verge.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за прошлый год получил четыре награды. В начале 2022-го «Золотого глобуса» был удостоен О Ён Су в категории «Лучшая мужская роль второго плана в сериале» за роль пожилого мужчины.

Киновед Андрей Дементьев прокомментировал победу южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на Gotham Awards — 2021 в категории «Лучший сериал», назвав идею вторичной.

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