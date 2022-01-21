Диетолог назвала продукты, необходимые для поддержания здоровья сердца

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Для поддержания здоровья сердца полезно придерживаться рациона питания, близкого к средиземноморской диете. Он подразумевает ограничение простых углеводов и вредных жиров, увеличение количества потребляемых овощей и фруктов. Об этом рассказала диетолог Университета Джонса Хопкинса Кристи А. Уильямс.

Она пояснила, что ненасыщенные жиры должны составлять большую часть жиров в рационе. К ним относятся жирная рыба, оливковое масло и многие другие растительные масла, а также орехи. Диета для здорового сердца также подразумевает отказ от трансжиров, которые присутствуют в дешевой выпечке и полуфабрикатах.

Не стоит забывать о белковой пище: молочные продукты, куриное мясо, бобы.

Для здоровья сердца также необходимо включить в рацион зеленые и листовые овощи. Они помогают организму расщеплять гомоцистеин — аминокислоту, которая связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает издание «Профиль».

До этого диетолог перечислил продукты, которые помогают сохранить хорошее настроение.