Мужчина едва не лишился уха в уличной драке на западе Москвы

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Россия, Москва, Гвардейская улица, 3к1 Карта всех событий

Мужчина получил тяжелые травмы после конфликта с прохожим возле магазина в Москве. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел возле магазина, расположенного по адресу улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Между 30-летним мужчиной и случайным прохожим возникла ссора. В ходе конфликта парень вытащил нож и несколько раз ударил оппонента, а затем скрылся.

В результате пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него колото-резаные ранения грудной клетки и резаную рану уха.

Сотрудники медицинского учреждения сообщили о произошедшем в полицию. Вскоре по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 22-летнего безработного.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

До этого стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на отца с ребенком в столичном районе Новые Ватутинки.