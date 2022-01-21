Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на отца с ребенком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом в пятницу, 21 января сообщили в Telegram-канале ведомства.

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, — отмечается в сообщении.

Обвиняемыми по данному делу проходят три москвича в возрасте 19 и 21 года. Им вменяют преступления по статье «Покушение на убийство, в том числе малолетнего, по предварительному сговору из хулиганских побуждений».

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделено в отдельное производство и еще не завершено.

Дело о нападении на отца с ребенком

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 ноября 2021 года. Поздним вечером у входа магазин на улице 3-я Нововатутинская четверо обвиняемых вступили в конфликт с двумя мужчинами, один из которых был с 4-летним сыном. Обвиняемые избили потерпевших, в том числе ударили по лицу ребенка. При этом один из нападавших был вооружен ножом.

Позже конфликт был продолжен на Нововатутинском проспекте. Злоумышленники напали на отца ребенка, избили его, подвергнув опасности жизнь и здоровье малыша.

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Вскоре после драки полиция задержала всех подозреваемых.

7 ноября руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО до 5 января следующего года. Позднее суд отправил в СИЗО остальных участников дела.