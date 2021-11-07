Суд заключил под стражу первого из напавших на отца с ребенком в ТиНАО

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Суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО. Об этом «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила, что срок заключения под стражей составит два месяца, то есть до 5 января следующего года.

По данным следствия, именно обвиняемый гражданин достал нож во время произошедшего конфликта и угрожал им.

Злоумышленнику и его соучастникам вменяют уголовную статью «Покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору».

— Ход расследования находится на контроле прокуратуры Москвы, — заключила Нефедова.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Причины конфликта нападавших и мужчины остаются неизвестными. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы». Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО также сняли камеры видеонаблюдения.