«Что делаете? Я же с ребенком!»: стали известны подробности нападения на семью в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

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Четыре человека избили мужчину, гулявшего с четырехлетним сыном в столичном микрорайоне Новые Ватутинки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все последние подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

ЧП произошло вечером в четверг, 4 ноября. Предположительно, у мужчины с одним из нападавших произошел словесный конфликт, после чего группа друзей стала его преследовать, началась потасовка. В правоохранительных органах не исключают, что участники драки были пьяны, эта информация проверяется.

Сотрудники местного магазина рассказали РИА Новости, что конфликт у четырех мужчин и отца с ребенком вспыхнул у них на глазах. Все они подтвердили, что перепалка началась в магазине. Одна из продавщиц вспомнила, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.

Утром видео потасовки появилось в Сети. На кадрах видно, как отец отбивается от наседающих на него хулиганов, а за спиной у него на траве сидит мальчик. Мужчина кричит: «Что делаете? Я же с ребенком!» Причем он предлагал нападавшим решить вопросы один на один, но они на это не отреагировали.

По версии отца, мальчику в ходе драки тоже досталось: его ударили по лицу, а один из нападавших держал в руках предмет, похожий на нож.

Сам ребенок при этом не плакал, но был напуган, рассказал журналистам выложивший в Сеть видео Марк Колесников. Однако конфликт вместе с дракой не закончился. После потасовки стороны договорились разрешить свои разногласия в пятницу в 15:00, поделился очевидец.

Как сообщили в прокуратуре города Москвы, нападению в общей сложности подверглись два человека, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. Своими действиями нападавшие создали угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), которое из прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов сразу же передали в Следственный комитет. Если нападавших найдут, им грозит до семи лет тюрьмы.

После того как кадры потасовки оказались в Сети, инцидент вызвал серьезный общественный резонанс. Жители микрорайона договаривались даже выйти на народный сход, поскольку ситуация их возмутила.

Нападавшие, предположительно, были иностранными рабочими с соседних строек. Там полиция сразу же провела рейды, в ходе которых задержала и доставила в отделения несколько десятков человек, передает ТАСС.

Отреагировали на инцидент и в Духовном собрании мусульман России. Муфтий Альбир Крганов заявил, что ситуация вызывает негодование и осуждение у верующих, передает РИА Новости. А жестокость нападавших вообще противоречит религиозным принципам.

Сейчас, говорит Крганов, важно не допустить попыток разжигания розни на этнической почве.

Подобный инцидент в микрорайоне далеко не первый, рассказали местные жители в интервью телеканалу 360. По их мнению, это связано с несколькими причинами: застройщики официально не оформляют рабочих, отсутствует отделение полиции и не хватает камер видеонаблюдения. Три месяца назад, например, во время армянской вооруженной разборки полиция ехала на место происшествия полтора часа. Кроме того, в районе работает немало алкомаркетов, продающих алкоголь детям.