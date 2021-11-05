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«Создали угрозу жизни»: появились подробности избиения отца с ребенком в Новой Москве

Полина Долганова

Происшествия
«Создали угрозу жизни»: появились подробности избиения отца с ребенком в Новой Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы
Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

Автор видео, на котором показано избиение молодого отца с ребенком в Новой Москве, Марк Колесников раскрыл подробности произошедшего.

По его словам, после того как драка подошла к концу, участники конфликта решили назначить встречу на следующий день, то есть на 6 ноября. Стороны договорились решить свои разногласия в субботу в 15:00.

Ребенок во время конфликта не плакал, однако был напуган, передает телеканал «Звезда».

— После видео они договорились на завтра в три часа. Ребенок вел себя отлично, даже не плакал. Но испугался, — рассказал очевидец произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов ранее сообщили, что нашли потерпевших и провели опрос с целью установления подробностей.

В пресс-службе СК РФ по городу Москве рассказали, что состояние ребенка проверят с привлечением специалистов.

— По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных на Нововатутинском проспекте в Новой Москве, напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и подвергла избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка, — добавили в пресс-службе ведомства.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в СК РФ.

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