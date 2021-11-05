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Полиция нашла отца ребенка, на которого напали несколько неизвестных в Новой Москве

Виктория Непомнищева

Происшествия
Полиция нашла отца ребенка, на которого напали несколько неизвестных в Новой Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мужчину, на которого напали неизвестные, пока тот гулял со своим маленьким ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время сотрудниками проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, дело передано в СК РФ по столице.

— По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК, — сообщили в столичной прокуратуре.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства инцидента и задержать нападавших.

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