Полиция нашла отца ребенка, на которого напали несколько неизвестных в Новой Москве
Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мужчину, на которого напали неизвестные, пока тот гулял со своим маленьким ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
— Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время сотрудниками проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, дело передано в СК РФ по столице.
— По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК, — сообщили в столичной прокуратуре.
5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства инцидента и задержать нападавших.