Полиция нашла отца ребенка, на которого напали несколько неизвестных в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мужчину, на которого напали неизвестные, пока тот гулял со своим маленьким ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время сотрудниками проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, дело передано в СК РФ по столице.

— По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК, — сообщили в столичной прокуратуре.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства инцидента и задержать нападавших.