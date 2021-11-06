Полиция задержала четвертого участника нападения на отца с ребенком в Новой Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали четвертого участника конфликта в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции было установлено местонахождение четвертого участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО.

— Мужчина 2002 года рождения задержан в ночное время. В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел, — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в нападении.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ужесточить статью по делу о конфликте в ТиНАО, переквалифицировав действия напавших на мужчину с ребенком. По его словам, руководству ГСУ СК по Москве необходимо ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».