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Полиция задержала третьего напавшего на мужчину с ребенком в ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
Полиция задержала третьего напавшего на мужчину с ребенком в ТиНАО
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Правоохранители задержали третьего человека, который напал на мужчину с ребенком в ТиНАО. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве в пятницу, 5 ноября.

— Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки, — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. По его поручению ход дела передан в центральный аппарат, отмечается на сайте ведомства.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.

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