Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО сняли камеры видеонаблюдения

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

В районе Новые Ватутинки в ТиНАО несколько мужчин напали на отца с маленьким ребенком. Начало конфликта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На кадрах видно, что отец с сыном на плечах и еще один молодой человек с мобильным телефоном в руках переходят дорогу по пешеходному переходу. На встречу им идет компания мужчин. Сначала они погнались за парнем с телефоном, но быстро передумали и бросились вдогонку за мужчиной с ребенком.

Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту инцидента на территории Новой Москвы, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Кроме того, по факту избиения мужчины с ребенком в ТиНАО проводит проверку столичный Следственный комитет и ГУ МВД России по городу.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.