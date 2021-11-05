Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК начал проверку по факту избиения мужчины с ребенком в Новой Москве

Полина Долганова

Происшествия
СК начал проверку по факту избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

Следственный комитет организовал проверку по факту нападения нескольких мужчин на москвича с маленьким ребенком в ТиНАО. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе СК по столице.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Правоохранители отсматривают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личности нападавших. В рамках проверки следователи дадут происшествию правовую оценку. По ее итогам по факту случившегося могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство», подытожили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в свою очередь рассказала «Вечерней Москве», что ведомство контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту инцидента.

Кроме того, по факту избиения мужчины с ребенком проверку проводит ГУ МВД России по городу.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО сняли камеры видеонаблюдения.

Читайте также:
СледствиепроверкаНовая Москва
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте