СК начал проверку по факту избиения мужчины с ребенком в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

Следственный комитет организовал проверку по факту нападения нескольких мужчин на москвича с маленьким ребенком в ТиНАО. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе СК по столице.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Правоохранители отсматривают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личности нападавших. В рамках проверки следователи дадут происшествию правовую оценку. По ее итогам по факту случившегося могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство», подытожили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в свою очередь рассказала «Вечерней Москве», что ведомство контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту инцидента.

Кроме того, по факту избиения мужчины с ребенком проверку проводит ГУ МВД России по городу.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО сняли камеры видеонаблюдения.