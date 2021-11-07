Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении на отца с ребенком в ТиНАО

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Четвертого фигуранта уголовного дела о покушении на убийство в ТиНАО столицы арестовали. Им оказался 18-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в воскресенье, 7 ноября.

Таким образом, в настоящий момент все причастные к происшествию злоумышленники заключены под стражу до 5 января 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

Нападение на отца с ребенком в Новой Москве

Конфликт с участием несовершеннолетнего произошел накануне в Москве. В пятницу, 5 ноября, стало известно, что в столичном районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком.

После полиция задержала четверых подозреваемых. В воскресенье, 7 ноября, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО до 5 января следующего года.

Также стало известно, что второго злоумышленника также заключили под стражу на два месяца. Обвиняемый, по данным прокуратуры, нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего в ходе инцидента. Позже третьего фигуранта тоже арестовали.