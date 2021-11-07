Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении на отца с ребенком в ТиНАО

Виктория Сикерина

Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела о нападении на отца с ребенком в ТиНАО
Фото: pixabay.com

Четвертого фигуранта уголовного дела о покушении на убийство в ТиНАО столицы арестовали. Им оказался 18-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в воскресенье, 7 ноября.

Таким образом, в настоящий момент все причастные к происшествию злоумышленники заключены под стражу до 5 января 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

Нападение на отца с ребенком в Новой Москве

Конфликт с участием несовершеннолетнего произошел накануне в Москве. В пятницу, 5 ноября, стало известно, что в столичном районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком.

После полиция задержала четверых подозреваемых. В воскресенье, 7 ноября, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО до 5 января следующего года.

Также стало известно, что второго злоумышленника также заключили под стражу на два месяца. Обвиняемый, по данным прокуратуры, нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего в ходе инцидента. Позже третьего фигуранта тоже арестовали.

Читайте также:
СудызлоумышленникАресты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте