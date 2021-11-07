Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Третьего фигуранта нападения на отца с ребенком в ТиНАО заключили под стражу

Виктория Сикерина

Происшествия
Третьего фигуранта нападения на отца с ребенком в ТиНАО заключили под стражу
Фото: Вечерняя Москва

Суд арестовал 21-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по столице в воскресенье, 7 ноября.

Заключение злоумышленника под стражей продлится до 5 января 2022 года.

— С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 21-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — говорится в сообщении.

До этого суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО. Именно обвиняемый гражданин, по данным прокуратуры, достал нож во время произошедшего конфликта и угрожал им.

После стало известно, что второго злоумышленника также заключили под стражу на два месяца. Обвиняемый нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего в ходе инцидента.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Причины конфликта нападавших и мужчины остаются неизвестными. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы». Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО также сняли камеры видеонаблюдения.

Читайте также:
СудызлоумышленникАресты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте