Третьего фигуранта нападения на отца с ребенком в ТиНАО заключили под стражу

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Суд арестовал 21-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по столице в воскресенье, 7 ноября.

Заключение злоумышленника под стражей продлится до 5 января 2022 года.

— С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 21-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — говорится в сообщении.

До этого суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО. Именно обвиняемый гражданин, по данным прокуратуры, достал нож во время произошедшего конфликта и угрожал им.

После стало известно, что второго злоумышленника также заключили под стражу на два месяца. Обвиняемый нанес удар по лицу малолетнего потерпевшего в ходе инцидента.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Причины конфликта нападавших и мужчины остаются неизвестными. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы». Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО также сняли камеры видеонаблюдения.